Covid Safe Ticket: voici la marche à suivre pour obtenir son pass sanitaire en Belgique

Le pass sanitaire, appelé Covid Safe Ticket en Belgique, entrera en vigueur dans le courant du mois d'octobre à Bruxelles et en Wallonie. Virginie s'inquiète pour les personnes âgées qui ne savent pas comment se procurer le pass. Voici les démarches à faire.

"Pour moi, le pass sanitaire n’est pas assez explicite pour les personnes âgées. Pourrions-nous faire un récapitulatif ?", demande Virginie via le bouton orange Alertez-nous. Nous avons décidé de répondre à son souhait et de présenter dans cet article la marche à suivre.

Depuis l’annonce de la mise en place d’un pass sanitaire (appelé Covid Safe ticket en Belgique), Virginie, 27 ans, s’inquiète pour ses grands-parents. Habitant à Bruxelles, tous les quatre ont l’habitude d’aller au restaurant et se rendent régulièrement dans les hôpitaux pour des examens médicaux. "Mon grand-père va, tous les midis, boire son verre de vin en ville, après avoir mangé. Tous les quatre ont aussi des rendez-vous médicaux deux fois par semaine", raconte la jeune femme. A partir du 15 octobre, ils devront désormais présenter un Covid Safe Ticket (CST) pour s’y rendre. Ce qu’ils n’ont encore jamais fait. En les contactant, Virginie s’aperçoit qu’ils ne savaient pas comment se le procurer, que ce soit en version numérique ou en version papier. "Je les ai aidés. Je ne savais pas comment l’obtenir en version papier donc j’ai appelé infocoronavirus.be. En 10 minutes, c’était fait pour les quatre", nous rapporte-t-elle.

Néanmoins, la situation l’interpelle. Cette jeune femme, originaire de Braine-l’Alleud travaille dans une maison de repos et constate que les personnes âgées sont un peu perdues dans toutes ces démarches à entreprendre via internet. Pourtant, ses grands-parents s’informent tous les jours par les médias traditionnels. "Si d’autres personnes âgées et vaccinées ne savent pas comment se le procurer et se retrouvent bloquées, c’est assez triste. (…) Si elles n’ont pas accès à internet, c’est difficile pour eux de trouver les numéros de téléphone à appeler", observe-t-elle.

Pour rappel, le CST reprend le principe du certificat covid numérique de l’Union européenne. Concrètement, il s’agit:

- d’une preuve de vaccination complète (deux doses, sauf pour le vaccin Johnson & Johnson qui ne réclame qu'une seule dose)

ou

- d’un test PCR négatif de moins de 72 heures, ou un test un antigénique rapide de moins de 48 heures

ou

- d’une preuve de rétablissement de moins de six mois après avoir été testé positif au covid-19

Ces données génèrent un code QR, pouvant être scanné en cas de contrôle. Mais comment se procurer ? Il y a trois moyens de l’obtenir.

3 MANIÈRES D'OBTENIR LE COVID SAFE TICKET

1. Par internet puis imprimer ou télécharger

2. Par téléphone puis réception par la poste

3. Avec l'application CovidSafeBE

1. PAR INTERNET + IMPRIMER

Vous commencez par aller sur le site masante.belgique.be

A - Cliquer sur "Covid Safe Ticket"

B - Choisir un mode d'identification

Ici, ça se complique. En général, les autorités conseillent le mode d'identification via l'application "Itsme". C'est celui que nous allons vous décrire.

Vous devez d'abord créer votre compte: cliquez sur "Créez votre compte Itsme" (voir image ci-dessous)

Installer l'app Itsme et créer son compte

Vous avez cliqué sur "Créez votre compte Itsme". La page du site itsme.be s'ouvre.

Deux options pour créer un compte itsme (voir écran plus bas)

Via votre compte en banque

Vous devez installer l'application Itsme sur votre smartphone.

Pour configurer l'app Itsme avec vos données : cliquez ici

Via un lecteur de carte d'identité

Ces lecteurs se vendent dans tous les grands magasins de produits électroniques pour une dizaine d'euros.

Vous devez installer l'application Itsme sur votre smartphone.

Pour configurer l'app Itsme avec vos données : cliquez ici

C - S'identifier sur masante.belgique.be

Vous avez créé votre compte Itsme. Maintenant, retournez sur le site masante.belgique.be et cliquez sur "IDENTIFICATION VIA ITSME". Une page s'ouvre. Vous devez encoder votre numéro de téléphone et envoyer.

Le système vous demande alors une vérification en vous montrant une forme dans un cercle orange (voir exemple ci-dessous):

Ouvrez l'application Itsme que vous avez installée:

1. Pressez sur "S'identifier" (premier écran à gauche sur l'image ci-dessous)

2. Pressez sur le bouton vert "Confirmer" (écran du milieu)

3. Choisissez la forme montrée sur le site internet parmi les trois formes proposées par votre app Istme (écran à droite)

4. Mettez votre empreinte digitale ou introduisez votre code Istme (4ème écran)

Dernière étape de l'identification

Retournez au site internet. Il vous a reconnu grâce à votre app Istme. Le site vous invite à choisir soit vous ("citoyen"), soit un de vos enfants si vous avez des enfants à charge. Choisissez et cliquez sur le bouton vert juste en-dessous.





Une page s'ouvre. Normalement, elle va directement vous montrer votre certificat si vous en avez un. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton bleu pour télécharger le fichier (que vous pouvez ensuite vous envoyer par email par exemple) ou l'imprimer.

Via le lien "Données de santé" (voir coin supérieur droit de l'écran), vous pouvez choisir d'autres options.

2. PAR TÉLÉPHONE PUIS VIA LA POSTE

(ATTENTION - Uniquement pour le certificat de vaccination, pas pour résultat d'un test ou certificat de rétablissement)

Si vous rencontrez des difficultés pour accéder à internet et souhaitez obtenir une version papier, il est possible de recevoir son certificat de vaccination par la poste.

Pour Bruxelles > appeler le call-center au 02/214 19 19

Suivez les indications données par téléphone.

Pour la Wallonie > appeler le call center au 071/31 34 93.

Deux possibilités:

- Via un répondeur automatique et vous devrez taper votre numéro de registre national

- Via un opérateur humain avec qui vous parlerez pour l'envoi de votre certificat chez vous par la poste

3. AVEC L'APP CovidSafeBE

Il vous faut donc télécharger cette application si vous ne l'avez pas encore. L'activation de cette application et le placement de votre certificat dans cette application réclame une identification. Vous pouvez faire cette identification via l'application Itsme (voir plus haut).

Vous pouvez aussi rechercher de nouveaux certificats pour vous (pour le cas où vous venez de recevoir une dose de vaccination ou vous venez de réaliser un test PCR) et vos enfants. Dans l'app CovidSafeBE, vous pressez "Recherche de nouveaux certificats", ensuite vous pressez "Se connecter avec eHealth". Une page internet s'ouvre alors et vous pressez "Identification via Istme".