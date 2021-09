Baisse des droits d'enregistrement pour une habitation en Flandre: quel impact sur l'immobilier dans le sud du pays?

La Région flamande souhaite à nouveau baisser les droits d'enregistrements pour ceux qui achètent une habitation dans laquelle ils comptent habiter. Ceux-ci passeraient de 6 à 3 pourcents. C'est peu quand on compare avec les 12,5% pratiqués à Bruxelles et en Wallonie. Cette mesure va-t-elle pousser certains francophones à aller s'installer en Flandre ? Tout cela aura-t-il un impact sur l'immobilier dans le sud du pays ?

Pour en savoir plus, nous avons d'abord visité une villa 4 façades dans le Brabant Wallon. "Nous sommes sur un prix de vente de 800.000 euros pour ce type de maison. Le candidat acquéreur paiera des droits d'enregistrement de 12,5%", indique Lancelot Ullens, agent immobilier chez Latour & Petit.

A quelques rues de là, nous avons franchi la frontière entre Wallonie et Flandre pour aller visiter une maison à Rhode-Saint-Genèse.

"Pour cette maison d'un gabarit identique et un prix de 800.000 euros, les droits d'enregistrement ne seront donc plus que de 3% et donc 24.000 euros de taxes", ajoute Lancelot Ullens.

Une différence de 76.000 euros. De quoi faire déjà pas mal de travaux. Un calcul vite fait par les candidats acheteurs depuis que la Flandre a annoncé hier la baisse des taux d’enregistrement.

Les taux d’enregistrement ne cessent de baisser en Flandre. Jadis, à 10%, ils sont passés à 6% en 2020 et 3% aujourd’hui.

"Au niveau purement social, c'est une mesure intelligente. On favorise ceux qui ont des achats pour occupation personnelle. Je rappelle que la Flandre a augmenté les droits d'enregistrement à 12,5% pour les investisseurs. Cela veut dire qu'on fait payer plus cher ceux qui sont censés avoir plus d'argent et on fait payer nettement moins cher ceux qui vont acheter pour un usage personnel", explique Eric Verlinden, CEO de Trevi.

Prenons une maison au prix de 400.000 euros. Malgré les réductions octroyées à Bruxelles et en Wallonie, elle vous coûtera avec les frais: 447.500 euros en Wallonie, 428.125 euros à Bruxelles et 412.000 euros en Flandre. Une concurrence qui risque de se faire sentir dans toutes les communes qui se trouvent proches de la frontière avec la Flandre.

"Ce qui est certain, c'est que la Région wallonne et la Région bruxelloise vont devoir progressivement adapter ce régime. Peut-être pas 3 mais réduire à 5 ou à 6%", estime Eric Verlinden, CEO de Trevi.

D’autant que la Flandre va encore plus loin en baissant la TVA sur les travaux de rénovation de 6% à 1%, autant dire quasiment rien.