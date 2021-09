La famille de Gabrielle Petito s'adresse publiquement à Brian Laundrie son fiancé fugitif: "Rends-toi au FBI"

La famille en deuil de Gabby Petito a tenu une conférence de presse ce mardi au cours de laquelle elle arborait de nouveaux tatouages en l'honneur de l'influenceuse assassinée. Les parents de la jeune femme et leurs nouveaux partenaires respectifs se sont tous faits tatouer sur l'avant-bras, le même tatouage, celui que la jeune femme, elle-même, arborait. "Let it be", (soit en français "Qu'il en soit ainsi"), qui était le mantra de Gabby Petito.



La mère et le beau-père de Gabby, Nichole et Jim Schmidt, ainsi que le père et la belle-mère, Joe et Tara Petito, ont été rejoints par leur avocat lors de ce point presse organisé à Long Island pour s'adresser aux médias pour la première fois depuis la découverte du corps de la jeune femme de 22 ans dans une forêt du Wyoming.

L'avocat de la famille Richard Stafford a renouvelé ses appels à Brian Laundrie pour qu'il se rende aux autorités et a reproché aux parents du jeune homme de ne pas avoir coopéré aux recherches pour retrouver le corps de Gabby.

"Les Laundries ne nous ont pas aidés à trouver Gabby. Ils ne vont certainement pas nous aider à trouver Brian", a déclaré Stafford lors du briefing. "Brian, nous te demandons de te rendre au FBI ou au commissariat le plus proche."

Brian Laundrie, 23 ans, qui est considéré comme une personne d'intérêt pour la disparition et la mort de Gabby, est toujours en fuite. Une récompense de 30.000 dollars a été annoncée pour toute personne pouvant donner des indications claires du lieu où se trouve le jeune homme.

Dans une déclaration publiée par leur avocat lundi, les Laundries ont rejeté les allégations selon lesquelles ils auraient aidé Brian à fuir et ont déclaré qu'ils étaient "préoccupés" pour leur fils.

Le corps de Gabby a été retrouvé le 19 septembre dans le parc national de Grand Teton dans le Wyoming, marquant la fin d'une recherche de huit jours. Sa mort est considérée comme un homicide.