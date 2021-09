Chute d'une étudiante lors d'un baptême à Louvain-la-Neuve: l'université suspend toutes les activités

Une étudiante domiciliée à Jodoigne a été grièvement blessée après une chute de plusieurs mètres mardi soir à Louvain-la-Neuve, a-t-on appris mercredi auprès du parquet du Brabant wallon.

La jeune fille, née en 2003, a fait une chute de plusieurs mètres depuis un balcon, une terrasse ou une fenêtre. Le parquet a été averti mardi soir vers 23h00. Souffrant d'importantes blessures, la Jodoignoise a été transportée à l'hôpital.

"Elle participait à une activité au cercle Adèle, de la Faculté de droit et de criminologie. L’étudiante a rapidement été emmenée à la Clinique Saint-Pierre d’Ottignies. Son état de santé est jugé préoccupant par l’équipe médicale qui l’a prise en charge", explique l'UCLouvain dans un communiqué.

"Par respect pour l’étudiante blessée et sa famille et dans l’attente d’informations complémentaires sur les circonstances de l’accident, l’université a immédiatement décidé de suspendre l’ensemble des activités liées à l’animation étudiante (baptêmes, bal des bleus) sur tous ses sites et jusqu’à nouvel ordre. L’université a également pris la décision de fermer le cercle Adèle, jusqu’à nouvel ordre".

Mercredi matin, l'état de la victime paraissait s'être "légèrement stabilisé", selon la porte-parole du parquet. Divers devoirs d'enquêtes, dont de multiples auditions, sont en cours en vue de déterminer les circonstances de ce qui est, à ce stade, considéré comme un accident.