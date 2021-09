Le Roi visite le festival du futur Agrotopia à Roulers

(Belga) Le roi Philippe visite mercredi "Agrotopia, le festival du futur" à Roulers (Flandre occidentale). Le souverain y verra la nouvelle serre sur toit d'Inagro, la plus grande d'Europe, et suivra un atelier sur la "réflexion informatique" avec un groupe d'élèves.

Ces installations ont été inaugurées vendredi dernier par le centre de recherche et de conseil en agriculture et horticulture Inagro. Afin de mettre la serre et la recherche associée à l'honneur auprès du grand public, un festival des sciences est donc également organisé sous le nom "Agrotopia, festival du futur". Il aura pour thème "Alimentation et agriculture du futur" et se tiendra jusqu'au 3 octobre Le roi Philippe bénéficiera d'une longue visite mercredi. Après quoi il assistera à un atelier sur la "pensée informatique" en présence de 40 élèves des instituts techniques du VTI Menin et du LTI Oedelem. Les jeunes peuvent, dans ce cadre, construire leur propre mini serre. Le souverain participera aussi à l'émission pour enfants "Y a-t-il des questions ?", dans laquelle le comédien Lieven Scheire et l'observateur scientifique Hetty Helsmoortel interagissent avec les enfants sur l'horticulture et l'alimentation durables. (Belga)