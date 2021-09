Rugby Championship: six joueurs argentins exclus pour violations des règles sanitaires

L'Argentine devra se passer samedi de six joueurs contre l'Australie, après que six joueurs ont été exclus jeudi pour avoir enfreint les règles sanitaires en se rendant sans autorisation dans l'Etat australien de Nouvelle-Galles du Sud.

Avec deux membres de l'encadrement comme compagnons d'escapade, le groupe a quitté la base de l'équipe d'Argentine à Gold Coast, dans le Queensland, pour se rendre à Byron Bay, en Nouvelle-Galles du Sud, et ont été repérés quand ils ont essayé de revenir dans l'Etat de Queensland mercredi soir.

Selon les règles en vigueur contre le Covid-19, quiconque voulant pénétrer dans le Queensland depuis une zone de forte épidémie doit en avoir la permission ou observer une période de quarantaine.

"Ce périple au delà des frontières de l'Etat est une violation directe des obligations sanitaires actuelles du gouvernement du Queensland et du plan de la Sanzaar pour le tournoi Rugby Championship", a déclaré la Sanzaar, organisatrice de la compétition, dans un communiqué.

"Tous les membres de ce groupe se trouvent maintenant inéligibles pour continuer à participer au Rugby Championship puisqu'ils ont enfreint les règles du tournoi".

"La Sanzaar est très déçue qu'une telle violation se soit produite étant donné les règles claires mises en place pour assurer la santé et la sécurité de tous les joueurs et leur encadrement, en conformité avec les obligations sanitaires correspondantes", ajoute le communiqué.

L'Argentine compte une équipe de 44 joueurs pour le match contre l'Australie qui se tiendra samedi à Gold Coast.

Parmi les joueurs impliqués figurent Santiago Medrano et Pablo Matera, régulièrement titulaires chez les Pumas, ainsi que Sebastian Cancelliere, Joaquin Diaz Bonilla, Felipe Ezcurra et Santiago Socino, qui étaient accompagnés du manager Lucas Chioccarelli et de l'analyste vidéo Rodrigo Martinez.

Le sélectionneur Mario Ledesma devra composer sans eux, après avoir perdu ses cinq autres matchs du tournoi, auquel participent aussi l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande.

Les joueurs sont "en parfaite santé" dans un hôtel en attendant de connaître leur sort, a assuré Argentina Rugby (UAR) à l'AFP.

"Dans le même temps, une enquête interne a été mise en place pour clarifier et déterminer les responsabilités de ce qu'il s'est passé", ajoute la fédération.

Les autorités sanitaires disent être en discussion pour déterminer la suite, les Pumas devant quitter l'Australie dimanche à la fin du tournoi.

Ce scandale en suit un autre, Ledesma ayant vertement reproché à la Sanzaar et à Rugby Australia l'absence de son joueur Julian Montoya sur une photo promotionnelle du Rugby Championship réunissant les capitaines des autres équipes.

Les organisateurs avaient reconnu l'erreur et s'étaient excusés.