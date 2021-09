Mort de Gabby Petito: "C'est peut-être le dernier jour de liberté de Brian Laundrie", prévient le chasseur de primes à ses trousses

Dog, le plus célèbre chasseur de primes des Etats-Unis, passe au peigne fin le littoral et les criques floridiennes à la recherche de Brian Laundrie, le fiancé de Gabby Petito dont le corps a été retrouvé dans une forêt du Wyoming le 19 septembre dernier. La jeune Américaine et son fiancé s'étaient lancés en juillet dernier dans un road-trip à travers les Etats-Unis, un voyage qu'ils documentaient abondamment sur les réseaux sociaux jusqu'à la fin du mois d'août. La jeune femme a alors été signalée disparue par ses parents, alors que son fiancé est rentré chez les siens à bord du van qu'ils avaient acheté ensemble.

Alors que les équipes du FBI concentrent leurs recherches dans une zone marécageuse de la région, Dog, the Bounty Hunter, s'est rendu à proximité du lieu où Brian a été vu pour la dernière fois, au parc Fort De Soto dans le comté de Pinellas. Il s'agit d'une réserve naturelle où il est venu camper avec ses parents, le week-end où la disparition de sa fiancée a commencé à faire la une des médias.

Le chasseur de primes qui est une star de la télé-réalité qui a sa propre émission sur ses recherches – de son vrai nom Duane Chapman, 68 ans – a été vue à bord d'un bateau et a travaillé avec ses propres équipes autour du site de Fort De Soto à environ 120 kilomètres de la maison des parents de Brian Laundrie, Christopher et Roberta.

"Dog utilise un bateau. Mais nous ne voulons pas que d'autres personnes s'entassent avec leurs bateaux dans la région. Il suit des informations précises", a déclaré la porte-parole du chasseur de primes. Et d'ajouter avec assurance: "Cela pourrait bien être le dernier jour de liberté de Brian Laundrie".

Dog et sa nouvelle épouse Francie Frane ont été vus arriver mercredi matin au parc Fort De Soto dans le comté de Pinellas, où il est apparu que Laundrie, 23 ans, avait campé avec ses parents cinq jours avant que sa fiancée Gabby Petito ne soit portée disparue, relate le Daily Mail.

Brian Laundrie se serait connecté à son compte Instagram

Des détectives sur Internet affirment que Brian utilise un téléphone à graveur (un téléphone portable prépayé bon marché que vous pouvez détruire ou jeter lorsque vous n'en avez plus besoin) après avoir prétendument remarqué des changements sur ses comptes Instagram et Spotify depuis sa disparition il y a deux semaines.

Son compte Instagram aurait été mis en ligne pendant trois secondes lundi, montrant des vagues et juste le sommet d'un bateau vert olive, selon le site Inside Edition.

Le compte aurait également décidé de ne plus suivre plusieurs personnes.

Plusieurs observateurs en ligne affirment que le nom de la liste de lecture Spotify de Brian est passé de "Selfconsomtion" à "Nomatic Statik". La playlist aurait été créée après la disparition de Petito.

Brian a été nommé personne d'intérêt dans l'enquête sur la mort de sa fiancée, Gabby Petito. Les restes de la jeune influenceuse ont été retrouvés dans le Wyoming et sa mort classée comme homicide.