France: l'inflation accélère encore à 2,1% sur un an en septembre

Les prix à la consommation en France ont augmenté de 2,1% sur un an au mois de septembre, après 1,9% en août, selon une estimation provisoire publiée jeudi par l'Insee.

La hausse des prix a été tirée par les services (+1,5%) et l'énergie (+14,4%), tandis que celle des produits manufacturés (+0,4%) et dans une moindre mesure de l'alimentation (+1%) et du tabac (+4,8%) a ralenti, a précisé l'Institut national des statistiques dans un communiqué.

Comparés sur un mois en revanche, les prix ont baissé de 0,2%, après une hausse de 0,6% en août, une chute que l'Insee explique par une nette contraction des prix des services, "en lien avec le repli saisonnier des prix de certains services liés au tourisme", tandis que les prix alimentaires sont tirés à la baisse par ceux des produits frais.

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert de base de comparaison au niveau européen, a lui aussi accéléré entre août et septembre, passant de 2,4% à 2,7%, a encore rapporté l'Insee.