Le fédéral octroie un prêt à la Wallonie après les inondations: une somme colossale qu'il faudra donc rembourser

Le gouvernement fédéral confirme sa solidarité avec les habitants et communes de la Région wallonne qui ont été frappés par des intempéries extrêmes cet été. Pour soutenir la Région wallonne dans la reconstruction des zones sinistrées, le gouvernement fédéral mettra à sa disposition un prêt de 1,2 milliard.

Le taux réduit de TVA de 6% pour la démolition et la reconstruction et les mesures de soutien fiscal aux zones sinistrées devraient également contribuer à l'effort de reconstruction. La semaine dernière, le fonctionnement de la Cellule d'appui fédérale et une série de mesures de soutien ont déjà été prolongés.

Il s'agit donc d'un prêt, et non d'un don comme espéré. Le montant du crédit est suffisant pour reconstruire provisoirement, les canalisations d'énergie détruites, remettre en état les écoles, les terrains agricoles.

Il s'agit d'une somme qu'il faudra rembourser, alors que la Wallonie présente déjà un niveau d'endettement inquiétant, et que les agences de notation rodent comme des vautours au dessus de nos terres encore humides.

Pourquoi un prêt et pas un don ?

La compétence sur le fond des calamité a été transféré aux régions. Et la loi de financement, ne permet pas au fédéral d'éponger les dépenses sans contrepartie, à la place d'une région, dans le cadre d'une catastrophe naturelle.

Ce sont les arguments du Premier Ministre, dans son courrier adressé hier à la Wallonie. L'argument politique n'est pas évoqué. Mais plusieurs partis flamands, NVA en tête, s'étaient opposés, ces derniers jours à ce que l'État belge paye une partie de l'ardoise des inondations wallonnes.