Les démolitions de maisons à Pepinster débutent aujourd'hui

Une quarantaine de maisons, sinistrée par les inondations, seront démolies à partir d’aujourd’hui 15h à Pepinster. L’opération va durer plusieurs semaines. Ces démolitions sont prises en charge par les compagnies d’assurance.

Elles se font sur base des rapports de stabilité réalisés par les experts. La commune a ensuite pris une série d'arrêtés pour ces immeubles. Deux réunions avaient eu lieu début septembre. La première le 2 pour aborder les questions juridiques liées aux démolitions de maisons instables. La seconde le 8 pour les aspects techniques et organisationnels.

C'est lors de cette deuxième entrevue que la liste des bâtiments à démolir a été établie. Au total, une quarantaine d'habitations seront donc mises à terre. Ces démolitions se feront principalement dans 3 rues : rue Hubert Halet, rue du Duc et Pont Walrand. Deux rues seront moins impactées : une démolition rue du Purgatoire et une démolition rue Louis Bierin.

"Ça me toucher très très fort. Je me mets à la place de ces personnes. Si on m'avait annoncé qu'on devait démolir ma maison, je ne sais pas si je me serais relevée aussi facilement", témoigne une riveraine.

Certains lieux seront reconvertis en parc à souvenirs. "D'abord parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui voudrait revivre dans ce type de bâtiment. Et surtout il y a un endroit où 3 personnes ont disparu qui doit rester un endroit de commémoration", explique le bourgmestre Philippe Godin.

Parmi les sinistrés de la mi-juillet, à Pepinster comme ailleurs, nombre de foyers sont toujours sans gaz. Une situation compliquée alors que les températures commencent à baisser. L’opérateur Resa affirme qu’il maintient le cap des 10.000 foyers à nouveau raccordés au gaz d’ici la mi-octobre. Et les 5000 foyers restants seront alimentés avant fin décembre.

Le Fédéral va prêter 1,2 milliard d’euros à la Wallonie pour se reconstruire à la suite des inondations.