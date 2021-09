Nicolas Sarkozy condamné à 1 an de prison ferme pour financement illégal de campagne

Nicolas Sarkozy a été reconnu jeudi coupable, dans le dossier Bygmalion, sur le financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012 par le tribunal. Il est condamné à un an de prison ferme.



L'ancien chef de l'Etat français, absent de l'audience, "a poursuivi l'organisation de meetings", après avoir été "averti par écrit du risque de dépassement" du plafond légal, a dit la présidente du tribunal Caroline Viguier, lors de la lecture du jugement à l'encontre de l'ancien président et des 13 personnes qui ont comparu à ses côtés, toutes également déclarées coupables de complicité de financement illégal de campagne électorale.

Le tribunal a prononcé des peines de 2 ans à 3 ans et demi de prison pour les coprévenus. "Ce n'était pas sa première campagne, il avait une expérience de candidat", a poursuivi la magistrate. Au final, le coût de la campagne était, selon l'accusation, d'au moins 42,8 millions, soit près du double du plafond légal à l'époque. En mars, Nicolas Sarkozy était devenu le premier ancien président de la Ve République à être condamné à de la prison ferme - trois ans dont un ferme -, pour corruption et trafic d'influence, dans l'affaire dite "des écoutes". Il a fait appel suspendant donc de facto cette condamnation. Après cinq semaines d'audience en mai-juin dans le dossier Bygmalion, le parquet avait requis contre lui un an de prison, dont six mois avec sursis.