Carte européenne des infections: plusieurs régions passent au vert en France, Italie et Espagne

Il y a de moins en moins de régions estampillées rouge et orange sur la carte européenne du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), mise à jour jeudi. Plusieurs régions du nord de l'Italie, la Sardaigne, le nord de l'Espagne et la Normandie apparaissent désormais en vert.

La signification des couleurs

L'ECDC publie chaque jeudi une carte européenne basée sur le nombre d'infections et le pourcentage de tests positifs au cours des 14 derniers jours. Elle propose quatre couleurs: vert, orange, rouge et rouge foncé.

Une région adopte la couleur rouge dans deux cas de figure: lorsque l'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants sur 14 jours, oscille entre 75 et 200, avec un taux de positivité supérieur à 4% ou lorsque l'incidence est comprise entre 200 et 500, quel que soit le taux de positivité. La couleur orange, elle, est appliquée lorsque l'incidence est de moins de 50 avec un taux de positivité supérieur à 4%, lorsque l'incidence se situe entre 50 et 75 et le taux de positivité au-dessus de 1% ou lorsque l'incidence se situe entre 75 et 200 mais que le taux de positivité se situe en dessous de 4%.

En Belgique, aucun changement, la Flandre reste en orange tandis que la Wallonie est en rouge et Bruxelles en rouge foncé.

Par rapport à la semaine dernière, davantage de régions européennes sont teintées de vert. Dans le nord de l'Italie, la province de Trente rejoint le Piémont et la Lombardie, déjà en vert sur la carte européenne. La région des Abruzzes devient elle aussi verte, tout comme la Sardaigne. La Calabre est la seule région encore en rouge dans la péninsule.

En France, la région Ile-de-France (Paris) est à nouveau en orange et la Normandie est désormais en vert. Seule la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est encore classée rouge dans l'Hexagone.

En Espagne, après les Asturies la semaine dernière, c'est désormais au tour de Castille-et-León, la Galice et Navarre de se parer de vert.

L'Allemagne est pour sa part encore en grande partie classée rouge.

Les codes couleur permettent aux États membres de l'Union européenne d'imposer des conditions aux voyageurs, telles que des quarantaines obligatoires ou la présentation de tests négatifs.

Attention: les règles belges ne seront mises à jour que dimanche

Les autorités belges ont également publié la nouvelle carte européenne sur internet, mais mettent en garde les citoyens. "Cette carte est publiée à titre indicatif, les mises à jour nationales officielles pour la Belgique ont lieu le samedi", précisent les autorités.

Les codes de couleur à utiliser pour l'évaluation des risques (par exemple pour le formulaire de localisation des passagers) sont ceux publiés sur ce site des autorités belges: https://www.info-coronavirus.be/fr/code-couleur-par-pays/