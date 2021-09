Peut-on se faire vacciner contre la grippe alors qu'on est protégé contre le coronavirus?

Dès ce vendredi, les pharmaciens pourront vous prescrire directement le vaccin contre la grippe. Un vaccin, un de plus, qui en fait hésiter certains cette année. Est-ce vraiment sans risque de se faire vacciner contre la grippe quand on l'est déjà contre le coronavirus? Y a-t-il des "délais" à respecter entre ces différentes doses ? Tirons tout ça au clair.

Alors que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débute bientôt, un médecin généraliste que nous avons interrogé reçoit des patients inquiets. Peut-on se faire vacciner sans danger contre la grippe après avoir été vacciné contre le covid 19? "Il n'y a pas de changement en période de pandémie. On recommande toujours de le faire, même si les gestes barrière font qu’on peut espérer qu’il y en ait moins", réagit Christophe Barbut, qui est aussi président du collège de médecine générale.

Le vaccin contre la grippe reste recommandé plus les plus de 50 ans, les femmes enceintes et les personnes souffrant de certaines pathologiques chroniques.

Autre question: faut-il respecter un délai minimum entre les deux vaccins, grippe et covid? La réponse est non. "C’est faisable en même temps, le même jour, chez la même personne lors de la même consultation", explique Christophe Barbut.

Moderna prépare un "double" vaccin: vraiment utile?

Est-il possible d’aller plus loin et d’avoir une seule et même injection, à la fois pour le covid et pour la grippe? C’est en tous cas l’objectif de Moderna. L’entreprise américaine a annoncé le développement d’un vaccin combinant un rappel du vaccin contre le covid-19 et une dose contre la grippe.

Techniquement, c’est possible. Mais il n'est pas certain que ce vaccin combiné puisse être utilisé en pratique. "Pourquoi? De un parce que nous ne savons pas si ce sera nécessaire de revacciner, comme la grippe chaque année, avec le vaccin covid. Deux, nous ne savons pas si nous devrons le faire plus ou moins à la même période. Et troisièmement, il est possible que des variants nouveaux se développent, pour lesquels il faut revacciner à un autre moment que le vaccin pour la grippe. Donc ça reste des réflexions à ce stade", indique Jean-Michel Dogné, expert en sécurité des vaccins à l'agence belge des médicaments.

Bientôt des vaccins contre la grippe avec la technique de l'ARN messager?

Ce qui est sûr en revanche, c’est que les firmes pharmaceutiques utilisent leurs connaissances acquises durant la pandémie pour développer la technique de l’ARN messager dans d’autres vaccins, notamment celui de la grippe saisonnière.