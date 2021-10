Météo - La pluie glissera lentement sur le pays ce vendredi

(Belga) Des pluies toucheront l'ouest du pays dans le courant de la matinée vendredi, avant de s'étendre au centre durant l'après­-midi puis d'atteindre l'Ardenne en fin de journée, prévoit l'IRM. Sur l'est, le temps restera encore assez ensoleillé durant la matinée et en début d'après­ midi. En fin d'après­-midi, il y aura un risque de pluies ou d'averses plus intenses sur l'ouest avec éventuellement un coup de tonnerre.

Les maxima se situeront entre 13 ou 14°C en Hautes­ Fagnes et 17 ou 18°C en Campine. Le vent de sud à sud­-ouest sera modéré à parfois assez fort, avec des rafales autour de 50 km/h. En soirée, la pluie tombera encore en de nombreux endroits mais le temps deviendra graduellement sec sur l'ouest du pays durant la nuit et plus tard aussi sur le centre, avec des éclaircies. La zone de pluie devrait par contre s'attarder jusqu'à l'aube sur l'est du territoire. Les minima seront compris entre 6 et 12°C. Samedi, les maxima oscilleront entre 14 et 18°C. En matinée, des éclaircies seront encore possibles au nord du sillon Sambre et Meuse. Au sud du pays, la nébulosité sera abondante avec encore quelques faibles pluies résiduelles. En cours de journée, la nébulosité augmentera sur l'ensemble des régions avec toutefois temporairement, un temps souvent sec mais en fin d'après­ midi, une zone de pluie active abordera notre pays par l'ouest.