Mort de Gabby Petito: ce message adressé à Brian Laundrie alors que le chasseur de primes suit une "piste sérieuse"

Le plus célèbre chasseur de primes des Etats-Unis, Dog the bounty hunter, poursuit ses recherches pour retrouver Brian Laundrie, le fugitif recherché par le FBI dans le cadre du meutre de Gabby Petito, une Américaine décédée lors d'un road-trip qu'elle effectuait avec son fiancé. Dog et son équipe se sont rendus sur une aire de camping sur l'île de Shell en Floride ou des recherches se poursuivent à l'aide d'un bateau.

Alors que le chasseur de primes poursuit des indications envoyés par des fans, un avion a été vu survolant la zone de recherches avec un message adressé au fugitif. Sur la bannière déroulé derrière l'appareil était écrit: "Aloha Brian Laundrie", signé Dog.

La star de télé-réalité – de son vrai nom Duane Chapman, 68 ans – a partagé une photo de la bannière sur son compte Instagram, révélant qu'il n'était pas responsable du signe. "Franchement, j'aurais aimé y penser, mais ce n'était pas notre équipe", a écrit Dog. "J'adorerais serrer la main de celui qui se trouve derrière la bannière, je vais vous le dire."

Dog et son équipe ont récupéré une canette de Monster Energy Ultra Gold qui semblait avoir été laissée dans une aire de repos de fortune localisée au fond des bois de Shell Island le long de la côte ouest de la Floride, a rapporté Fox News.

Cependant, l'équipe n'a pas trouvé de preuves solides suggérant que Laundrie est passé par là.

Hier, le porte-parole du chasseur de primes a déclaré qu'il "travaillait sur des pistes très solides" et que cela "pourrait très bien être le dernier jour de la chasse pour appréhender Brian Laundrie".

Dog pense qu'il est probable que Laundrie se cache quelque part dans la région du parc Fort De Soto qui est composée de cinq îles interconnectées.

"Ce serait et pourrait être un endroit parfait pour se cacher, pas trop de monde ici, mais il y a beaucoup d'obstacles environnementaux que nous devons franchir", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter.

Le fils de l'ancien président Donald Trump a lancé un sondage à ses abonnés sur Twitter. Qui, selon eux, va retrouver Brian Laundrie? Dog The Bounty Hunter ou le FBI? 93,6 % des répondants estiment que la star de téléréalité va retrouver le jeune homme.