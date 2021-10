Les seniors de plus en plus vulnérables au volant: des solutions existent pour limiter les risques

Les sénoirs sont de plus en plus souvent impliqués dans des accidents mortels. Un problème pour l'Institut Belge de la Sécurité Routière, qui rappelle qu'il existe des permis et conditions spécifiques pour les conducteurs les plus âgés.

Les séniors au volant, c'est un débat de société. Si le droit à la conduite n'est en aucun cas remis en cause pour nos aînés, l'Institut Belge pour la Sécurité Routière a révélé de nouveaux chiffres concernant la conduite de cette population spécifique. Il en ressort que le nombre d'accidents mortels concernant cette tranche en particulier est en augmentation. "Nous sommes passés de 1 personne sur 5 à 1 personne sur 4 impliquée en 10 ans", nous confirme Shirley Delannoy, chercheuse chez Vias. Avant de tempérer. "Mais il faut contraster en notant que, en général, les personnes âgées sont impliquées dans des accidents plus légers", précise-t-elle en effet. Pour lutter contre cela, il existe notamment des permis spécifiques ou des limitations pour garantir la sécurité de nos aînés. C'est notamment le cas pour Ernest, 95 ans. Ce dernier, lors d'un test, n'avait pas aperçu un panneau 50 caché par un véhicule. Il a alors été contacté par l'assureur du véhicule et n'a plus le droit que de conduire dans un rayon de 10 km autour de son domicile. Ce qui lui convient très bien, lui qui n'a besoin de conduire que pour aller faire ses achats. "Le plaisir de conduire, c'est du passé", nous explique-t-il sans hésitation. "Pour moi, c'est l'utilité pour aller au magasin qui compte", conclut-il. Pour Vias, il est donc temps de promouvoir ce genre de méthode pour éviter les problèmes, alors que les séniors ont 4 fois plus de risque d'être blessés sur la route, selon l'enquête dévoilée ce matin.