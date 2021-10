Le vaccin contre la grippe est désormais disponible pour tous en pharmacie

A compter de ce jour, les pharmaciens sont désormais autorisés à délivrer le vaccin anti-grippal à tout le monde. Auparavant, il fallait avoir plus de 50 ans pour recevoir une dose. Le but est d’augmenter la couverture vaccinale. 840 000 doses en plus ont été prévues cette année.

Fanny Dehaye et Damien Loumaye se sont rendus en pharmacie pour recueillir les premières impressions à propos de cette décision.

Fanny Dehaye: "Finis les prescriptions du médecin généraliste pour accéder au vaccin de la grippe en pharmacie. Désormais, tout se fait en pharmacie directement au comptoir."

Arnaud Lambert, pharmacien: "Le fait que ce soit disponible sans prescription, directement en pharmacie avec une possibilité de remboursement. Ça va permettre d’élargir la population cible, un public plus large que les médecins ne voient pas toujours en consultation. Le rôle du pharmacien est complémentaire à celui du médecin."

Fanny Dehaye: "Une petite boite considérée comme un graal pour certains. La campagne de vaccination débute officiellement dans 15 jours. Mais les plus prévoyants étaient déjà présents."

Une dame âgée en pharmacie : "Le vaccin contre la grippe, çà me rassure. Je veux continuer à le faire."

Fanny Dehaye: "Pour les remboursements sont concernés les plus de 50 ans, les patients souffrant de maladie chronique, les parents d’enfant de moins de 6 mois, les professionnels de santé et ceux du secteur de la volaille et du porc."

Laurent Mersch-Mersch, médecin généraliste : "on commence déjà à vacciner mais il est préférable d’attendre la deuxième quinzaine d’octobre, début novembre pour que le vaccin développe le plus d’anticorps possible jusqu’au plus tard possible. Puisqu’au jour d’aujourd’hui il n’y a pas d’épidémie de grippe qui est déclenchée."

Fanny Dehaye: "Près de 4 millions de doses sont produites en Belgique soit un quart de plus que l’an dernier."