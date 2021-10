Deux ans de prison avec sursis pour la détention de milliers d'images pédopornographiques

Le tribunal correctionnel de Verviers a condamné vendredi un quadragénaire poursuivi pour détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique à deux ans de prison avec sursis probatoire.

Une première dénonciation était parvenue aux autorités belges après le téléchargement d'une image pédopornographique en août 2013. En octobre 2017, une perquisition était menée au domicile du Baelenois à qui appartenait l'adresse IP mise en cause. L'analyse du matériel informatique du suspect avait permis aux enquêteurs de découvrir des milliers d'images mettant en scène de jeunes enfants pour lesquels il était parfois difficile de déterminer l'âge. D'autres photos et vidéos mettaient en scène des enfants de 6 à 9 ans.



Si le prévenu avait reconnu, durant l'instruction d'audience, avoir consulté des sites internet de ce type, il expliquait ne pas avoir diffusé ces fichiers. Pour le ministère public, il ne faisait aucun doute que le quadragénaire, qui utilisait un logiciel peer to peer, connaissait le fonctionnement de ce type de logiciel et ne pouvait donc pas ignorer que les fichiers étaient partagés. Pour ces faits, le Baelenois écope d'une peine de deux ans de prison avec sursis probatoire ainsi que d'une amende de 4.000 euros.