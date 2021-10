Fin annoncée de la grève des éboueurs à Marseille où les poubelles débordent

Une reprise progressive des tournées de collecte des déchets est annoncée pour vendredi soir dans la métropole d'Aix-Marseille-Provence, après une semaine de grève des éboueurs autour de leur temps de travail qui a créé des débordements de poubelles massifs par endroits.

"La Métropole Aix-Marseille-Provence se félicite d'avoir pu trouver un accord visant à l'application de la loi sur le temps de travail dans la fonction publique", a annoncé dans un communiqué la collectivité, dirigée par la LR Martine Vassal.

"Le mot d'ordre est une reprise du travail dès ce soir et l'ensemble des secteurs devraient reprendre d'ici lundi", a indiqué à l'AFP Patrice Ayache, secrétaire général adjoint de FO, syndicat majoritaire chez les territoriaux de Marseille et sa métropole.

Selon la collectivité, quelques jours seront nécessaires pour faire disparaître les montagnes de déchets qui s'amoncellent dans les rues et dégoulinent sur les trottoirs et la chaussée dans de nombreuses rues étroites de Marseille ou d'Aix-en-Provence. Le retour à la normale devrait mettre environ une semaine dans les 92 communes de la métropole.

La CGT avait commencé la grève jeudi dernier, avant d'être rejointe par FO lundi soir. En cause: les négociations autour des 35 heures.

Car la métropole, issue du regroupement de six intercommunalités, souhaite harmoniser le temps de travail de tous ses agents et se conformer à la loi de transformation de la fonction publique de 2019, qui impose l'application des 35 heures au 1er janvier 2022 (soit 1.607 heures de travail par an), tout en ouvrant la possibilité de négocier des aménagements pour tenir compte de la pénibilité.

- 3h30 de travail par jour ? -

Au départ, elle proposait une baisse de 5% du temps de travail, soit 1.530 heures. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la collectivité et FO sont finalement tombées d'accord sur une décote de 9,5% du temps de travail (autour de 1.460 heures), avec l'ouverture d'un Compte épargne temps, la mise en place de formations pour éviter les accidents et une aide à la reconversion, notamment.

"Ce n'est pas la question du pourcentage de baisse du temps de travail qui nous préoccupait, mais le fait que les agents ne devaient pas perdre de jours de congés ni d'euros de salaire. Et non seulement ils ne perdent pas les 28 jours qu'ils risquaient de perdre mais ils auront une valorisation salariale de 80 euros/mois", a précisé Patrice Ayache.

Mais pour la CGT, l'accord est inacceptable: "La métropole joue le pourrissement. La sortie de conflit est loin d'être une certitude", a indiqué le syndicat minoritaire à l'AFP, affirmant avoir été reçu à la préfecture à ce sujet vendredi après-midi.

Selon lui, les tournées ne vont pas reprendre vendredi soir sur certains secteurs comme à Martigues, à Istres ou dans certains quartiers de Marseille.

Le temps de travail des éboueurs est un vrai serpent de mer dans la deuxième ville de France, où la règle non officielle du "fini-parti" est l'objet de nombreux fantasmes.

Roland Mouren, vice-président de la Métropole délégué à la propreté et aux déchets, a avancé cette semaine devant la presse un temps de travail moyen de 3 heures à 3 heures 30 par jour sur six jours. Il se référait à un avis de la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte-d'Azur en date de 2017, qui indiquait que le temps de travail effectif moyen oscillait entre 5,5 heures pour un cantonnier, 3 heures 30 pour les chauffeurs ou 2 heures pour un équipier de collecte. Mais le temps de service moyen, comprenant "trajet, vidage, pause et prise de service", atteint lui 5 heures 30 à 6 heures par jour.

"Il n’y a aucun agent qui travaille 3 heures 30", assure FO: "On stigmatise les agents. On ne peut pas comparer leur amplitude horaire à celle d'un agent en bureau : l'éboueur, quand il est sur sa benne, il effectue un travail intensif, il y est et il fait que ça, il ne peut pas s'arrêter", commente Patrice Ayache.

Un autre rapport de la chambre régionale des comptes sur la politique de gestion des déchets, très attendu dans le contexte, doit être présenté jeudi 7 octobre en conseil métropolitain.