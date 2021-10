Un week-end pluvieux et venteux

(Belga) Ce premier week-end d'octobre sera bien automnal avec des rafales de vent et de fortes précipitations. Les maxima iront jusqu'à 19 degrés dimanche dans l'extrême sud du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Samedi après­-midi, une zone de pluie envahira lentement la moitié ouest de notre pays. Les maxima se situeront entre 14 degrés en Haute Ardenne et 18 degrés en Campine et en Lorraine belge. Le vent sera modéré à assez fort de sud à sud­ sud­-est avec des rafales qui se rapprocheront des 60 km/h. Dans la nuit de samedi à dimanche, les pluies vont se généraliser et s'intensifier. On pourra relever des valeurs supérieures à 30 litres/m2 sur certaines régions. Les températures évolueront très peu, avec des minima compris entre 11 et 17 degrés. Le vent tournera d'abord légèrement, vers le sud­ sud­-ouest, et se renforcera pour devenir fort avec des rafales qui approcheront localement les 90 km/h. Dimanche, des pluies intenses sont prévues. Certaines régions composeront avec des quantités de précipitations dépassant les 20 litres/m2. Au fil des heures, un temps plus sec reviendra sur l'ouest avant de gagner la partie centrale du pays en cours d'après­ midi. Les maxima seront compris entre 13 et 19 degrés. Dans l'est du pays, le vent de sud à sud­ sud­-ouest pourra encore être fort avec des pointes jusqu'à localement 90 km/h. (Belga)