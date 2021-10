Fermeture de Logistics Nivelles: encore des pénuries possibles dans certains magasins Carrefour

Les problèmes d'approvisionnement risquent de se poursuivre encore quelque temps dans les magasins Carrefour. Le sous-traitant Logistics Nivelles reprendra son activité à partir du 12 octobre. Une réunion de conciliation a eu lieu hier entre direction et employés. Le premier conseil d'entreprise qui lancera la procédure Renault aura lieu mardi prochain.

La réunion de conciliation entre la direction et les représentants de travailleurs de Logistics de Nivelles a duré environ six heures, vendredi soir au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Le résultat tient en réalité en quelques dates:

- La direction a confirmé que le chômage pour cause de force majeure avait bien pris cours au 30 septembre.

- Il a également été décidé qu'elle organisera une réunion plénière en dehors du site lundi pour discuter du nombre de jours de grève, pour détailler le plan de nettoyage des entrepôts et les modalités de redémarrage à partir du 12 octobre.

- Le premier conseil d'entreprise pour lancer la phase 1 de la procédure Renault aura lieu le 5 octobre.



Le climat reste tendu

Pour les représentants syndicaux, ces heures de discussion rien que pour fixer quelques dates font craindre une position dure, voire quelques "provocations" de la part de la direction. Ils n'excluent dès lors pas que, si les rencontres à venir se déroulent toujours dans cette ambiance difficile, les magasins Carrefour connaissent de nouveaux problèmes d'approvisionnement, via des actions dans d'autres dépôts - puisque celui de Logistics Nivelles sera en chômage pour force majeure jusqu'au 12 octobre.

Outre l'engagement de Logistics Nivelles portant sur l'organisation d'une réunion le lundi 4 octobre pour discuter du nombre de jour de grève et des détails pratiques de nettoyage et de redémarrage pour les jours qui viennent, le bureau de conciliation a également acté que la manutention des biens entrants, des stocks et des biens sortants sera assurée par des travailleurs de Logistics Nivelles.