36 couples célèbrent leurs noces d'or à Fleurus: amoureux, Frédéric et Jacqueline dévoilent leur secret pour maintenir la FLAMME après 50 ans (vidéo)

La commune de Fleurus célèbre les noces d'or de 36 couples. Comment font ces époux pour maintenir la flamme 50 ans après leur mariage ? Frédéric et Jacqueline se sont rencontrés en discothèque. Après 5 décennies passées ensemble, ils s'aiment comme au début. Ils ont dix petits-enfants.



"Il faut mettre de l'eau dans son vin", a confié Frédéric, ajoutant que ces années sont passées vite. "La vie est éphémère", a ajouté l'ancien pompier et dessinateur industriel.





En moyenne, un mariage dure 15 ans et quatre unions sur dix se soldent par une rupture. Alors les décennies passées par ces couples impressionnent la fille de Frédéric et Jacqueline. "Je suis fière d'eux. À l'époque actuelle, quand ça ne marche pas, on jette. Eux, ils ont toujours réparé les petits bobos de la vie de tous les jours", lance-t-elle.



"Il faut toujours avancer de la même façon, mais être libre, car la liberté, c'est important", conseille un autre couple. "Il faut de la patience et de la compréhension mutuelle", conseille un homme qui célèbre lui aussi ses noces d'or.





Francine et Mario sont aussi à l'honneur. Lorsqu'ils se sont rencontrés, elle avait 17 ans et était la groupie de Mario, guitariste. "On a fait un groupe ensemble "Les bats" et on est toujours resté dans la musique. Je crois que c'est ça qui nous a uni encore plus fort", estime Francine. "La musique est la meilleure des thérapies", dit Mario.