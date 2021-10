Coronavirus - Les touristes pourront bientôt revenir en Nouvelle-Zélande, s'ils sont vaccinés

(Belga) A partir du 1er novembre, tous les non-citoyens de Nouvelle-Zélande pourront à nouveau visiter le pays, à condition d'être pleinement vaccinés, a annoncé dimanche le ministre en charge de la gestion de l'épidémie, Chris Hipkins.

Les frontières du pays sont fermées depuis mars 2020, et le début de la pandémie, aux non-résidents et aux non-citoyens néozélandais. La progression de la vaccination permet toutefois de prochains assouplissements. Les étrangers vaccinés qui arriveront dans le pays insulaire devront toutefois toujours observer une quarantaine de 14 jours et présenter un test négatif dans les 72 heures de leur vol. (Belga)