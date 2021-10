Arbres sur la chaussée et caves inondées: les pluies et rafales ont fait quelques dégâts sur une partie du pays

L'IRM a émis une alerte orange pour les provinces de Hainaut et de Namur qui seront touchées par de fortes pluies. Une alerte jaune a été lancée pour les autres provinces, à l'exception de celle de Liège qui reste en vert. L'alerte a commencé ce samedi vers 20h et va se poursuivre jusque ce soir, 20h.

Compte tenu de ces conditions météo, les pompiers ont dû effectuer de nombreuses interventions.

Province du Hainaut

Les zones les plus impactées sont celles de Charleroi et de Wallonie Picarde. Une cinquantaine d'interventions ont dû être effectuées. Celles-ci concernaient principalement des arbres branches tombés sur la voie publique. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-est sont également intervenus pour une trentaine de caves inondées en raison des fortes pluies.

Province du Luxembourg

Dans le Luxembourg, une quarantaine d'interventions sont signalées La plupart ont été réalisées entre samedi 22h30 et 3h du matin ce dimanche. Elles concernent également principalement des arbres tombés sur la chaussée. Ce fut notamment le cas à Bouillon, Saint-Hubert et Libin par exemple.

Partout ailleurs, la nuit a été plus calme que prévu, nous indiquent les pompiers de Namur. On compte une dizaine d'interventions par zone. En plus des arbres tombés sur la chaussée, les pompiers de Mons sont intervenus suite à une flaque d'eau importante qui s'était formée sur la A8, dans le sens Tournai-Enghien à hauteur de Silly.

Province de Liège

La Province de Liège a elle été épargnée. On ne relève pas d'interventions majeures par les services de secours.

Bruxelles

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus à une dizaine de reprises durant la nuit. Leurs interventions concernaient 8 chaussées inondées (notamment auprès des tunnels Georges Henry, Stéphanie, Rogier et Arts/Loi) ainsi que 2 arbres déracinés à Jette et Laeken. Ils comptent également une intervention chez un particulier pour une cave inondée.