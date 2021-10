Décès de Bernard Tapie: de la présidence de l'OM au cinéma, retour sur les grandes dates de l'homme d'affaires français

Les grandes dates de l'homme d'affaires, passionné de sport et responsable politique Bernard Tapie.



26 janvier 1943: naissance à Paris.



Années 1980: repreneur d'entreprises en difficultés (Terraillon, Look, La Vie Claire, Wonder, Testut et, son coup d'éclat, en 1990, Adidas).



1989: élu député "Majorité présidentielle" des Bouches-du-Rhône (réélu en 1993). Affronte lors d'un fameux débat télévisé le leader du Front national, Jean-Marie Le Pen.



Avril-mai 1992: éphémère ministre de la Ville dans le gouvernement socialiste de Pierre Bérégovoy. Il le redeviendra pendant 3 mois l'année suivante.



1993: l'Olympique de Marseille, qu'il préside, remporte la Ligue des Champions. Début de l'affaire du match de football truqué Valenciennes-OM. Vend Adidas à un groupe d'investisseurs piloté en sous-main par sa propre banque, le Crédit lyonnais, alors publique.



1994: la liste MRG aux européennes qu'il conduit arrive, à la surprise générale, à peine 2,5 points derrière celle du socialiste Michel Rocard.



1995: procès VA-OM. Est condamné pour corruption. Placé en faillite personnelle l'année suivante, il perd ses mandats électifs. Il fait six mois de prison en 1997.



1996/2008: écrit, fait de la radio, du cinéma, du théâtre, joue le "Commissaire Valence" dans la série à succès de TF1.



2012: devient propriétaire du quotidien "La Provence".



2017: condamné, après une bataille judiciaire dantesque, à rembourser les 403 millions d'euros obtenus pour mettre un terme à son litige avec le Crédit lyonnais. Dans le volet pénal de l'affaire, il sera relaxé deux ans plus tard. Le parquet fait appel.



2017: sa femme annonce qu'il souffre d'un cancer de l'estomac.



4 avril 2021: victime d'un violent cambriolage à son domicile en région parisienne.



09 juin 2021: fin du procès en appel sur le volet pénal de l'arbitrage. Le parquet requiert, en son absence, 5 ans de prison avec sursis.



3 octobre 2021 : décès des suites de son cancer