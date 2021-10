Aquaplanage et visibilité réduite: la pluie provoque deux accidents près de Charleroi

Selon des informations de notre correspondant Fabian Vanhove, les pluies abondantes qui se sont abattues sur une partie du territoire ont provoqué au moins deux accidents ce samedi soir.

L'un s'est produit à Bouffioulx (Châtelet). Aux alentours de 23h, un automobiliste qui circulait sur le R3 a manqué la sortie n°9 "Blanche-Borne". A cause des importantes précipitations, il a manqué le virage et a s'est retrouvé dans un talus. Les pompiers sont intervenus pour la désincarcération. Il a été conduit en milieu hospitalier. Le rond-point et la sortie ont été fermés à la circulation le temps de l'intervention.

Un autre accident a été constaté à Charleroi, vers 23h. Un conducteur qui circulait sur le grand Ring a été victime d'aquaplanage. Il a manqué un virage et est venu percuter le rail de sécurité. Heureusement, l'accident n'a pas fait de blessé. La circulation a été réduite à une seule bande le temps de l'intervention des secours.

© Images Fabian Vanhove