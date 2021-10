Grave accident à Mouscron: 7 personnes blessées dans une collision avec un poids lourd en stationnement

Un grave accident de la circulation s'est produit dimanche matin dans la région de Mouscron où une voiture a percuté un poids lourd en stationnement. Huit personnes étaient à bord du véhicule. On déplore sept victimes, dont un blessé grave. Le Plan d'intervention médicale (PIM) a été déclenché.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vers 10h20, qu'un accident de la route s'était produit le long du boulevard de l'Eurozone à Luingne, dans l'entité de Mouscron. Une voiture à bord de laquelle huit jeunes avaient pris place a embouti l'arrière d'un camion semi-remorque qui était stationné le long de la voie de circulation.

A la suite du déclenchement du PIM, six ambulances, un SMUR, un véhicule de désincarcération, un camion-balisage et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. A l'arrivée des urgentistes, un des occupants de la voiture avait pris la fuite à pied.

Un second a été éjecté. Très grièvement blessé, celui-ci a été transféré au Centre hospitalier de Lille en France. Une personne a dû être désincarcérée par les pompiers. Légèrement ou moyennement blessées, les six autres personnes ont été admises dans les hôpitaux de Roubaix (France), Mouscron, Courtrai et Tournai. Tous les occupants de la voiture accidentée étaient des hommes.