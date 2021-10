Le gouvernement reprend ses discussions concernant le budget 2022

(Belga) Les principaux ministres du gouvernement fédéral ont repris dimanche à 11h30 leurs discussions sur le budget 2022 en réunion plénière. La journée de samedi s'est terminée par des discussions bilatérales entre le Premier ministre, Alexander De Croo, et différents vice-Premiers ministres.

L'un des principaux dossiers sur la table est la hausse du prix de l'énergie. Plusieurs propositions sont avancées, notamment la prolongation du tarif social de l'énergie élargi au-delà du 1er janvier, défendue par les écologistes et les socialistes, et l'instauration d'une norme énergétique pour contenir le prix. Certains partenaires gouvernementaux voudraient annoncer un accord dès ce dimanche alors que d'autres se montraient plus sceptiques, le dossier étant une partie de l'ensemble du budget pour lequel l'échéance est, en principe, le discours de politique générale à la Chambre le 12 octobre. Outre les mesures à prendre, la question se pose aussi du moment de leur entrée en vigueur. Les socialistes de Vooruit ne veulent pas attendre la fin de l'année. Sur le plateau de l'émission "De Zevende Dag", la présidente de Groen, Meyrem Almaci, a également plaidé dimanche pour un allègement "immédiat" de la facture. (Belga)