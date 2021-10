La grève prévue dans les stations Texaco et Esso n'aura pas lieu

(Belga) La grève prévue lundi dans les stations Texaco et Esso n'aura finalement pas lieu, direction et syndicats étant parvenus à un accord, annonce dimanche le syndicat chrétien.

Le personnel se plaint notamment d'une charge de travail trop importante et de salaires insuffisants. Dans ce contexte, une grève était annoncée demain/lundi dans les stations de Saint-Ghislain (Hainaut), Kruibeke (Flandre orientale) et Heverlee (Brabant flamand). Mais après avoir négocié tout le week-end, direction et syndicats sont parvenus à un accord "répondant dans les grandes lignes aux demandes des travailleurs". L'action prévue est donc annulée. (Belga)