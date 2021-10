Collision frontale à Bernissart: 4 personnes blessées admises à l'hôpital

Un accident de la circulation s'est déroulé dimanche en fin d'après-midi à Blaton, dans l'entité de Bernissart. Quatre personnes ont été blessées et admises à l'hôpital. Lors de l'intervention des pompiers, un second accident, uniquement matériel, s'est produit.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche après-midi, vers 16h20, qu'un accident de la circulation impliquant deux voitures s'était produit dans le contournement de Blaton (Bernissart). Quatre ambulances, un véhicule de désincarcération et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. Selon les premiers éléments de l'enquête, un des véhicules impliqué s'est déporté dans un virage et a percuté de face une voiture qui circulait en sens inverse. Un des véhicules était occupé par deux dames âgées d'une soixantaine d'années. Un couple de septuagénaires se trouvait dans l'autre véhicule. Ces quatre personnes ont été blessées à des degrés divers et admises dans des hôpitaux de la région. Selon les secouristes, les quatre victimes étaient conscientes et leurs jours n'étaient pas en danger. Durant l'intervention des pompiers, et malgré le balisage mis en place, deux voitures se sont télescopées à l'approche de la 1e collision. Ici, les dégâts ne sont que matériels.