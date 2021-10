Vérifier son véhicule, c'est agir pour la sécurité routière

(Belga) L'Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) mènera au cours du mois d'octobre une campagne d'affichage sur les autoroutes et grands axes au sud du pays pour sensibiliser les automobilistes à faire vérifier la sécurité de leur véhicule.

"Quand vous faites vérifier votre véhicule, vous agissez pour la sécurité routière", c'est le message de sensibilisation qu'adressera l'AWSR du 1er au 31 octobre à tous les usagers du réseau routier wallon. L'initiative intervient alors que la circulation sur les routes a bien repris après une période "inédite" en termes de déplacements lors des confinements. Il s'agit désormais de vérifier l'état d'usure des essuie-glaces, l'état des pneus, de leur pression, de même que le fonctionnement des phares et clignotants. "Autant de gestes relativement faciles à opérer, et qui ont une incidence positive immédiate en faveur de la sécurité routière", assure l'agence wallonne "En complément, un entretien plus complet des fonctions clés du véhicule chez un professionnel peut s'avérer nécessaire et est même souhaitable chaque année, pour diminuer autant que possible les risques d'un problème technique et d'un potentiel accident", suggère l'AWSR. Plus d'une centaine de points sont inspectés lors d'un passage dans un centre de contrôle technique. A noter que le contrôle technique des véhicules de plus de 4 ans est obligatoire en Belgique. La campagne d'affichage, qui sera doublée d'une campagne digitale durant la première quinzaine du mois, est menée par l'AWSR en collaboration avec l'AIBV, organisme agréé pour l'exécution du contrôle technique automobile, et Autosécurité. L'application de navigation Coyote relayera aussi le message de sensibilisation sur ses supports. (Belga)