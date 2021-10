Après la fin du chômage partiel, nouveau soutien à l'emploi au Royaume-Uni

Le ministre des Finances, Rishi Sunak, dévoile lundi une aide de plus de 500 millions de livres (584 millions d'euros) en faveur de l'emploi, après la fin la semaine dernière du dispositif gouvernemental de chômage partiel qui a soutenu l'emploi au Royaume-Uni pendant la pandémie.

La nouvelle enveloppe vise à accompagner "des centaines de milliers" d'employés ne disposant plus du chômage partiel, de chômeurs de plus de 50 ans, de jeunes travailleurs ou de personnes à bas salaires, a précisé le parti conservateur au pouvoir, réuni en congrès jusqu'à mercredi à Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre.

En 18 mois, le dispositif de chômage partiel qui s'est achevé jeudi a permis de soutenir près de douze millions d'emplois dans les secteurs contraints de fermer ou de diminuer leur activité à cause du Covid-19, pour un coût de 70 milliards de livres.

Mais l'arrêt du programme fait craindre à certains économistes une hausse du chômage malvenue au moment où les minima sociaux sont revus à la baisse et que le prix du gaz flambe.

"J'ai dit dès le début de cette crise qu'il ne serait pas possible pour moi ou pour n'importe quel chancelier de sauver l'emploi de chaque personne, mais les interventions que nous avons mises en place ont fait une énorme différence", a fait valoir Rishi Sunak lundi matin sur Sky News.

"Nous avons un taux de chômage plus bas au Royaume-Uni qu'en Amérique, au Canada, en France, en Espagne, en Italie, entre autres et nous avons un nombre record de postes vacants", a-t-il ajouté.

Le taux de chômage s'élevait à 4,6% en juillet, après un sommet à 5,2% fin 2020. Avant la pandémie, il se maintenait un peu en dessous de 4%. Le pays dénombre plus d'un million d'emplois vacants, un record.

Avec la fin du chômage partiel et des minimas sociaux, des économistes et certaines ONG avaient avertit que les plus vulnérables pourraient basculer dans l'extrême pauvreté à l'approche de l'hiver. Face aux critiques, le gouvernement britannique avait annoncé un fonds de 500 millions de livres pour les familles vulnérables.

L'économie britannique a redémarré plus vite que prévu au deuxième trimestre, avce une croissance de 5,5%, grâce notamment aux dépenses des Britanniques qui ont davantage puisé dans leurs économies avec la réouverture des commerces.

Elle a cependant perdu de l'élan en juillet avec une hausse du PIB de seulement 0,1%, notamment à cause d'importants manques de travailleurs dans certains secteurs, comme le transport routier, à l'origine de problèmes d'approvisionnement dans tout le pays et notamment de pénuries d'essence dans les stations services depuis dix jours.

Les organisations professionnelles britanniques ont prévenu que l'arrivée de nouveaux chômeurs sur le marché du travail avec la fin du chômage partiel ne résoudrait pas les pénuries de main d’œuvre.