L'Office des étrangers octroie l'accès au territoire à l'étudiant congolais Junior Masudi

Après de nouveaux éléments dans le dossier de l'étudiant congolais Junior Masudi Wasso menacé d'expulsion, l'Office des étrangers a décidé de lui accorder l'accès au territoire afin qu'il puisse entamer ses études, indique l'instance lundi dans un communiqué.



À son arrivée en Belgique, "l'étudiant ne remplissait pas les conditions d'entrée. Les autorités frontalières ont établi qu'au moment de l'entrée en Belgique, ses droits d'inscription n'avaient pas été payés et que le but du voyage de l'étudiant n'était pas suffisamment prouvé", justifie l'Office des étrangers. "Ce n'est que ce lundi qu'il a été confirmé que le ministère congolais des Affaires étrangères avait versé les droits d'inscription de l'étudiant", poursuit l'instance L'UCLouvain a également fourni des informations supplémentaires sur les éléments et la manière

dont l'université a évalué l'aptitude de l'étudiant et son intention d'étudier dans leur université, selon l'Office des étrangers.