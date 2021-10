Du vent, de la pluie et de timides éclaircies jusqu'à mercredi au moins

(Belga) Les champs nuageux se feront de plus en plus nombreux ce lundi après-midi sur l'extrême ouest du pays. A la Côte, des averses ne seront pas à exclure, tandis qu'ailleurs le temps restera généralement sec et ensoleillé. Les maxima seront compris entre 11 ou 12 degrés en Hautes-Fagnes et 16 ou 17 degrés en plaine, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée.

Le vent, modéré à assez fort, soufflera de secteur sud à sud-ouest, avec des rafales de 40 à 50 km/h pouvant grimper jusqu'à 60 km/h au littoral. En soirée, le ciel restera peu nuageux sur l'est et partagé entre éclaircies et champs nuageux ailleurs, avec un risque de quelques averses locales sur l'ouest. En fin de nuit, des champs de nuages bas pourraient se former en Ardenne. Les minima se situeront entre 4 et 8 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 9 et 11 degrés ailleurs. Mardi, une zone de pluie traversera lentement le pays d'ouest en est. Elle sera suivie d'un temps plus variable, mais des averses resteront possibles. Le thermomètre affichera des valeurs comprises entre 12 et 17 degrés. Le temps restera inchangé mercredi, avec du vent et de la pluie et des températures de l'ordre de 8 à 15 degrés. (Belga)