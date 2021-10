E40: gros embarras de circulation pour rejoindre Bruxelles

La E40 vers Bruxelles était bloquée lundi après-midi à hauteur de Grand-Bigard après qu'un camion a heurté un pont, indique sur Twitter le centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum), qui prévoit des nuisances de longue durée. Selon les pompiers, la charge du camion était trop haute et le véhicule a heurté un pont et un panneau de signalisation.





Personne n'a été blessé mais l'autoroute est jonchée de débris qui devront être évacués. La stabilité du pont devra également être contrôlée. Les automobilistes doivent quitter l'autoroute à Ternat. Plus de six kilomètres de files se sont déjà formés. Il est également conseillé de se rendre à Bruxelles via Anvers ou Hasselt.