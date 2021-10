JO: un coq regardant "la victoire en face", nouvel emblème de l'équipe de France

L'équipe de France olympique et paralympique dispose depuis lundi d'un nouvel emblème pour emmener les sportifs jusqu'aux JO-2024 de Paris, un coq modernisé regardant "la victoire en face".

Ce nouvel emblème qui représente un coq de face, avec une flamme, se décline en tricolore ou en monochrome, et apparaîtra sur les tenues officielles des sélectionnés olympiques et paralympiques.

Il a été présenté dans l'usine de l'équipementier Le Coq Sportif à Romilly-sur-Seine (Aube), en même temps qu'une grande partie de la délégation française olympique et paralympique qui participera aux Jeux d'hiver de Pékin en février prochain.

Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO-2024 de Paris, a salué "la continuité" avec le coq, élaboré avec la collaboration du comité national sportif et olympique français (CNOSF) et du comité paralympique et sportif français (CPSF).

"Il est l'emblème depuis 1920", a-t-il rappelé, décrivant "le nouveau bec en V, en forme de victoire" ainsi que "ses yeux qui montrent une forme de détermination" et "le symbole de la flamme" des Jeux qui veut "dire unité, paix".

"Je continue de penser de manière ferme qu'il y a des grands symboles qui appartiennent au sport, à la France, je pense au bleu-blanc-rouge, à la Marseillaise, au drapeau national, à la flamme", a-t-il expliqué ensuite à l'AFP.

Cet emblème est accompagné du slogan "la victoire en face".

A cette occasion, la présidente du comité olympique français, Brigitte Henriques, a indiqué que pour les JO d'hiver la cheffe de la délégation serait Nathalie Péchalat présidente de la Fédération française des sports de glace.

La délégation, qui n'est pas encore entièrement fixée, sera comprise "entre 100 et 123" sportifs, a-t-elle aussi précisé, en présence aussi de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.

Le processus de désignation du ou des porte-drapeaux n'a pas encore commencé. Brigitte Henriques a précisé qu'elle allait "réinterroger le CIO" sur le fait de savoir s'il comme pour les JO d'été il peut y avoir un binôme homme femme porte-drapeau.