Le CDU/CSU et les Verts se réunissent à Berlin pour discuter d'une coalition

Les chefs de file de la CDU (Union chrétienne-démocrate), de la CSU (Union chrétienne-sociale) et des Verts se rencontrent à Berlin pour discuter d'une éventuelle coalition gouvernementale.

Le président du CDU Armin Laschet, le président de la CSU Markus Söder et les coprésidents des Verts Annalena Baerbock et Robert Habeck n'ont pas souhaité commenter le contenu des discussions à leur arrivée à Berlin mardi. Interrogé sur son humeur, Armin Laschet a simplement répondu : "il pleut". De plus amples déclarations devraient être faites à la fin des discussions, prévue aux alentours de 13h30. Un peu plus d'une semaine après les élections fédérales, cette réunion marque la fin d'un premier cycle de discussions exploratoires. Initialement, les Verts et le Parti libéral-démocrate (FDP) s'étaient entretenus la semaine dernière. Dimanche, la direction du Parti social-démocrate (SPD) a rencontré successivement le FDP et les Verts pour étudier les possibilités d'une coalition gouvernementale. Dimanche soir, c'était au tour de la CDU/CSU et du FDP de se réunir. Les Verts visent une coalition avec le SPD et le FDP, sans exclure pour autant le scénario d'une alliance avec l'Union et le FDP. De son côté, le FDP penche en faveur de la CDU/CSU, mais ne s'est pas encore engagé. Une coalition jamaïcaine (nommée d'après les trois couleurs du drapeau - noir, jaune, vert) est considérée comme la seule chance pour Armin Laschet, candidat à la chancellerie, de conserver le poste pour son parti.