 Panne mondiale de Facebook et ses services Instagram, WhatsApp et Messenger: comment a-t-elle bouleversé vos habitudes?

Les réseaux sociaux ont été paralysés pendant 7 heures lundi soir. Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram étaient en panne. La panne la plus importante jamais détectée. Elle a touché des milliards d'utilisateurs.

A quel point l'absence de Facebook, Instagram et WhatsApp a-t-elle bouleversé vos habitudes hier ?

"C’était compliqué. On utilisait d’autres moyens. On parlait par Snapchat", confie un jeune homme. "J’ai eu peur", indique un autre. "Je n’étais pas au courant de l’actualité, j’étais un peu déconnecté du monde."

"On est retourné aux anciennes habitudes, comme les SMS", nous dit-on.

"On est tellement habitués à utiliser ça comme moyen de communication qu’on ne sait pas comment faire autrement", ajoute une autre personne.

En Belgique, nous sommes plusieurs millions de personnes connectées sur les réseaux sociaux (7 millions sur Facebook, 5 sur WhatsApp, 5,6 sur Messenger et 4,5 sur Instagram).

Ce mardi, tout semble enfin rentré dans l’ordre. L’occasion de demander à un spécialiste : "Pourquoi sommes-nous si dépendants de ces plateformes virtuelles ?"

"Comme les autres sont sur les réseaux sociaux, on veut y être aussi, de peur de louper quelque chose. Ce qu’on appelle Fear of missing out (FOMO)", indique Xavier Degraux, spécialiste des réseaux sociaux. "Enfin il y a une dernière raison qui est chimique, puisque c’est démontré, les notifications génèrent un peu de dopamine à chaque fois. Cela nous récompense."

Cette panne mondiale aura fait réagir toute la toile, même les principaux concernés.