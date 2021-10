RDC: mort d'une gorille célèbre du parc des Virunga

(Belga) Le Parc national des Virunga (PNVi) a annoncé mardi le décès d'une gorille, l'une des attractions de ce joyau naturel et touristique de l'est de la République démocratique du Congo, rendue célèbre par son histoire et sa personnalité.

"C'est avec une profonde tristesse que Virunga annonce le décès du gorille de montagne orpheline Ndakasi, qui résidait au centre Senkwekwe depuis plus d'une décennie", lit-on dans un communiqué du PNVi. "Au soir du 26 septembre, suivant une longue maladie, son état se détériora rapidement et Ndakasi rendit son dernier souffle dans les bras de son gardien et ami de toujours André Bauma", lit-on encore. "La vie de Ndakasi est bien documentée et sa personnalité chaleureuse a figuré dans maintes émissions et films (..). Elle a aussi connu une renommée sur internet en 2019, quand un selfie d'elle devint viral pendant la Journée de la Terre", indique le PNVi. Cette gorille de montagne est née en avril 2007 et devenue orpheline à deux mois, après la mort de sa mère tuée par des miliciens. Vulnérable, elle n'a pu retourner à l'état sauvage et est devenue pensionnaire d'un centre aménagé par le PNVi où elle a bénéficié, avec un autre gorille, Ndeze, de soins particuliers pendant 11 ans. La population des gorilles de montagne du PNVi est estimée à 1.063 dans cette région (Rwanda, Ouganda et RDC), selon un recensement effectué de 2016 à 2018 alors que dans le PNVi, cette population est évaluée à 350 individus, selon les dernières estimations de 2021. Situé à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda, le parc des Virunga s'étend sur 7.800 km2 dans la province du Nord-Kivu (est). Plus ancienne réserve naturelle d'Afrique inaugurée en 1925, le parc des Virunga est un sanctuaire des très rares gorilles de montagne, également présents au Rwanda et en Ouganda.