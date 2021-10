Lancement de la semaine du commerce équitable

(Belga) La semaine du commerce équitable débute mercredi, mobilisant des particuliers, communes, écoles, entreprises ou autres associations qui promotionneront, jusqu'au 16 octobre, une alimentation saine, durable et respectueuse de l'environnement et de l'humain.

Durant dix jours, plusieurs dizaines d'activités sont proposées dans les différentes provinces du pays, notamment à l'initiative du Trade for Development Centre, un programme de l'agence belge de développement Enabel. Bruxelles accueillera dimanche, dans ce contexte, la grande marche pour le climat. Une journée pour déconstruire et repenser l'industrie de la mode est également annoncée samedi par Oxfam au centre culturel du Vieux Marché aux Grains. Liège célèbrera l'événement samedi, lors d'un marché sur la place Tivoli, avant la remise officielle du label de "commune du commerce équitable" aux autorités locales. Diverses activités impliquant plusieurs acteurs locaux sont prévues à Tournai, à Fontaine-l'Évêque et dans d'autres entités wallonnes. En Flandre, la Ville de Bruges a créé un itinéraire téléchargeable sur smartphone, vantant notamment les produits locaux. Les Gantois affrèteront un charriot pour une distribution de café dans les rues tandis que la cité limbourgeoise de Genk célèbrera le quinzième anniversaire de l'obtention de son titre de ville équitable. Un festival de mode durable est aussi organisé à Malines. Durant tout le mois d'octobre, et plus particulièrement à l'occasion de la semaine du commerce équitable, l'association Fairtrade Belgium sera très présente sur les réseaux sociaux et suggèrera à chacun d'offrir une "fair card" à une personne, une organisation ou une initiative qui ?uvre pour la justice sociale. "Les Belges achèteraient beaucoup plus de produits durables et équitables si l'offre et la différence de prix étaient mieux connues", indiquait un responsable de Fairtrade Belgium à la veille de cette semaine, soulignant que le choix de produits du commerce équitable permet d'offrir de meilleures conditions aux producteurs. (Belga)