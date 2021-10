La Belgique coordonnera les dons Covax de l'Europe pour Johnson & Johnson

(Belga) La Belgique s'est portée volontaire pour coordonner les dons Covax de l'Europe des vaccins Johnson & Johnson (J&J), indique mercredi le SPF Santé publique. La Suède se chargera des dons pour AstraZeneca et la France pour Pfizer.

Le dispositif Covax est une initiative internationale pilotée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l'Alliance Globale pour les Vaccins et l'Immunisation (GAVI). Son but est d'assurer un accès équitable à la vaccination contre le Covid-19 dans près de 100 pays. La coordination consiste à recevoir les propositions de dons, les analyser et les transmettre. Afin de permettre les dons, le ministre fédéral de la Santé publique a signé un contrat avec l'Alliance Globale pour les Vaccins et l'Immunisation (GAVI) et avec J&J. Les vaccins J&J jouent un rôle particulièrement important dans la campagne de vaccination car une seule injection est nécessaire, ce qui permet d'accélérer le rythme, rappelle le SPF Santé publique qui coordonnera les opérations. Cet été, la Belgique a annoncé son intention d'envoyer d'ici la fin de l'année 4 millions de doses vers des pays tiers via le mécanisme Covax. Il s'agit de vaccins commandés par les autorités belges mais qui ne seront pas utilisés. (Belga)