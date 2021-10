 Hommage à Bernard Tapie: de nombreuses célébrités et anonymes présents à la messe à Paris (photos)

Première cérémonie religieuse en hommage à Bernard Tapie, à Paris: sa famille, ses proches et de nombreuses personnalités dont la Première dame Brigitte Macron se sont réunis mercredi à l'église de Saint-Germain-des-Près à Paris.



Le cercueil est entré dans l'église sous les applaudissements, a constaté une journaliste de l'AFP.



Les personnalités sont arrivées au compte goutte, filtrées par un important service d'ordre.



L'animateur Michel Drucker, le footballeur Basile Boli, le directeur général de la chaîne de télévision d'information BFM TV Marc-Olivier-Fogiel, le publicitaire Jacques Séguéla, et l'homme d'affaires Xaviel Niel ont accouru, ainsi que des personnalités du cinéma, telles que le réalisateur Claude Lelouch, l'actrice et chanteuse Line Renaud ou le comédien Pierre Arditi.



Dans l'assemblée, on relevait parmi les figures de la politique l'ancien président Nicolas Sarkozy, les ex-ministres Jean-Louis Borloo, Bernard Kouchner et Rachida Dati.



Dès 10HOO, une centaine de badauds prenaient déjà place devant l'église. Certains avaient même apporté des chaises pour l'occasion.



De nombreux policiers encadraient le parvis de l'église. "Ah, c'est pour Nanard", s'exclamait un homme en passant.



"Je suis venu saluer le sportif et l'homme qui a beaucoup apporté au football français", témoignait Hugues Modestin, 54 ans, disant avoir profité de son jour de congé. "Je suis originaire des Antilles et le fait qu'il ait donné leur chance à l'OM, à des joueurs comme Jocelyn Angloma, originaire de Guadeloupe, a été important pour moi."



"C'est une figure en France, des affaires et de la politique", expliquait Jean-Claude, retraité de 68 ans venu du Val-de-Marne lui "rendre hommage". "Il a fait des choses bien, d'autres mal, il faut se rappeler de l'ensemble", a ajouté sa femme, Françoise, 77 ans.



Environ 200 personnes s'amassaient devant l'église sans compter les journalites, peu avant le début de la cérémonie religieuse.



Bernard Tapie est décédé dimanche à 78 ans à son domicile parisien des suites d'un cancer. Une chapelle ardente sera dressée jeudi à Marseille, où il doit être inhumé vendredi.