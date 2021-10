Dans les salles de sport et dans les clubs, l'arrivée du Covid Safe Ticket pose des gros problèmes: "C'est une contrainte supplémentaire"

Inquiétude dans les clubs de sport amateur puisque dans moins de dix jours, leurs affiliés de plus de 16 ans devront présenter un Covid Safe Ticket pour s' entraîner ou pour disputer des compétitions. Problème : de nombreux membres ne sont pas encore vaccinés et les esprits risquent sans doute de s'échauffer.

Cours de zumba ce matin au centre sportif le Poséidon. Ici, chaque participante est vaccinée. Rien ne changera donc pour elles : elles pourront continuer à pratiquer leur sport. Mais d'ici une semaine, les non-vaccinés devront obligatoirement présenter un Covid Safe Ticket pour profiter du cours.

"On est dans un espace confiné, donc moi ça ne me choque pas en tout cas", estime l'une des participantes. "Il s'agit de la sécurité et de la santé des autres mais je trouve qu'il faudrait quand même qu'il y ait une place pour les gens qui doutent et qui ne veulent pas se faire vacciner, ou en tout cas une écoute... Je trouve ça difficile", note une autre.

Graziella Baradel est la directrice du complexe sportif. Si elle attend toujours le protocole pour la mise en place du système, sa priorité est d'informer les membres. Chaque jour, entre 1.000 et 1.250 personnes fréquentent les installations sportives. Faire respecter la règle sera parfois difficile.

"Oui, on appréhende parce que d'abord, il y a une agressivité latente et que les gens commencent à être fatigués des règles qu'on leur impose. Et même les règles de base : porter de masque, laver les mains, la distanciation sont difficiles à faire tenir. Maintenant, ce Covid Safe ticket, c'est une contrainte supplémentaire et donc certains se rebellent face à ça et s'en prennent un petit peu à nous", explique Graziella Baradel.

Situation inquiétude dans les clubs de sports d'équipe

Même constat pour les sports d'équipe comme le basket ou le foot en salle. Cette mesure pourrait avoir des conséquences sportives. "Ça risque d'arriver. J'ai une équipe où justement ils sont 10 au total dans dans l'équipe et il y en a que deux ou trois qui sont vaccinés, et les autres pas. Donc, on va avoir un gros souci avec cette équipe-là parce qu'elle ne pourra pas jouer et on va devoir déclarer forfait suite à cette mesure", explique Davide Scari, président du club de foot en salle "Les Marineers".

Les clubs pourraient enregistrer une baisse des affiliations avec comme conséquence pour certains une santé financière qui risque de souffrir.