Talibans au pouvoir en Afghanistan - La crise humanitaire s'amplifie en Afghanistan, alerte une responsable de l'ONU

(Belga) La crise humanitaire en Afghanistan s'amplifie et à une échelle et une rapidité rares, a affirmé mercredi Mary-Ellen McGroarty, responsable du Programme alimentaire mondial (PAM) pour ce pays, basée à Kaboul, en appelant la communauté internationale à davantage de générosité.

"C'est la première fois que je vois une crise comme celle-là s'aggraver à un rythme et à une échelle" aussi marquants, a déclaré cette spécialiste de longue date des opérations d'aide humanitaire, lors d'une visio-conférence de presse avec des journalistes à l'ONU à New York. Avant l'arrivée au pouvoir des talibans à la mi-août, "nous avions déjà une crise humanitaire avec des proportions incroyables", touchant quelque 18 millions de personnes. "Elle ne fait que s'aggraver et devenir pire", a-t-elle insisté, en indiquant que le PAM était en train de réévaluer ses données. "Nous nous attendons à ce que les chiffres augmentent, notamment sur la question de l'alimentation et de la malnutrition", a précisé Mary-Ellen McGroarty, en évoquant aussi "une crise de liquidités" dans le pays qui justifie, selon elle, que la communauté internationale se montre plus généreuse à l'approche d'un hiver redouté en Afghanistan. "Les gens deviennent de plus en plus désespérés et avec de moins en moins d'argent", a-t-elle mis en garde. Interrogée pour savoir si les talibans mettaient des obstacles à l'acheminement de l'aide humanitaire, la responsable du PAM a répondu par la négative. "Nous n'avons pas vraiment d'obstacles" et l'aide est basée sur "des principes humanitaires, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance opérationnelle", a-t-elle fait valoir. Les talibans "savent que c'est comme ça que l'aide humanitaire est apportée", a-t-elle dit. (Belga)