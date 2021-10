Météo - Eclaircies et temps généralement sec jeudi

(Belga) La journée de jeudi bénéficiera d'abord de belles éclaircies sur l'ouest avant l'arrivée de nouveaux nuages par le littoral. Ailleurs, les éclaircies perceront très progressivement la couche nuageuse en cours de journée, prévoit l'IRM, qui annonce des maxima de 12° à 17°.

La journée commencera avec des nuages bas, de la brume ou du brouillard sur la moitié est du territoire. Sur l'ouest et sur le centre, il y aura de larges éclaircies. Dans l'après-midi, les éclaircies alterneront avec des passages nuageux parfois nombreux. Sur l'ouest, le ciel pourra même devenir très nuageux à couvert. Quelques gouttes seront possibles sur l'est et sur l'ouest, mais le temps sera généralement sec. Les maxima se situeront entre 12° en Hautes-Fagnes et 17° en Flandre, sous un vent faible de secteur nord-ouest ou de direction variable. (Belga)