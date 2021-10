Une ASBL luxembourgeoise imagine un quizz en ligne pour tester ses connaissances sur la sécurité routière

Un quizz pour tester ses connaissances du code de la route, c’est l’ASBL luxembourgoise "Partageons nos Routes" qui l’a développé. La Province est en effet un peu plus propice aux accidents que le reste de la Wallonie. Ces 20 secondes servent donc de piqûre de rappel.

L’ASBL "Partageons nos Routes" vient de mettre en ligne un tout nouveau quizz pour tester ses capacités au volant. Le quizz "A’surre ta route !" a notamment été élaboré au départ des erreurs commises, remarques pertinentes et difficultés rencontrées lors des remises à niveau des conducteurs aînés, organisées ces dernières années.

Le questionnaire comporte 20 questions et s’adresse aussi bien aux plus de 65 ans qu’aux autres classes d’âge. Vu les évolutions du code de la route, les jeunes qui passent leur permis ou leurs parents se rendent compte des changements intervenus ces dernières années. Il est donc accessible et utile à tous.

Certaines questions sont basées sur des situations réelles que l’on peut rencontrer plus particulièrement sur les routes de la province de Luxembourg, comme la fameuse bande de covoiturage à Arlon sur l’E411 vers le Grand-Duché. La situation dans cette province est particulière, notamment par sa faible densité de population et sa présence de nombreuses routes sinueuses. Les conditions météo y sont aussi différentes, il existe une présence importante de gibiers et une proportion importante du réseau routier se situe en dehors des agglomérations. Autant d'éléments pouvant expliquer la gravité importante des accidents sur le territoire provincial.

En 2019, on comptabilise 47 accidents mortels et 49 victimes de la route. En province de Luxembourg, à l’inverse de ce qui s’observe sur tout le territoire national, les usagers impliqués et blessés lors d’un accident sont majoritairement des automobilistes, alors que les usagers faibles sont moins représentés.

Autre particularité dans cette province : la proportion de jeunes conducteurs tués dans des accidents de la route est plus importante qu’au niveau belge. Les conditions de roulage évoquées plus haut compliquent la tâche des conducteurs peu expérimentés.

Ce quizz est donc l'’occasion, en 20 questions et en toute tranquillité, de tester ses connaissances en matière de sécurité routière sans jugement, sans temps limité et de façon anonyme. Pour chaque question, un petit compte-rendu sera proposé une fois la réponse donnée ainsi que des explications et conseils pour améliorer sa conduite. L’utilisateur peut se tester autant de fois qu’il le souhaite. Un quizz qui se veut évolutif et sera régulièrement mis à jour avec de nouvelles questions qui viendront le compléter.