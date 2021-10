Nobel: Abdulrazak Gurnah, ancien réfugié et romancier par accident

Le romancier Abdulrazak Gurnah est un ancien réfugié qui a fui Zanzibar dans les années 1960 pour le Royaume-Uni où il a commencé à écrire, inspiré par ses souvenirs et son expérience d'immigré.

L'écrivain a obtenu jeudi le prestigieux prix Nobel de littérature, pour son récit "empathique et sans compromis des effets du colonialisme et le destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents", selon le jury qui a aussi loué son "attachement à la vérité et son aversion pour la simplification".

Il est le premier auteur africain à recevoir la plus prestigieuse des récompenses littéraires depuis 2003.

"Voyager loin de chez soi offre de la distance et de la perspective, ainsi qu'un degré d'amplitude et de libération. Cela rend plus intenses les souvenirs, qui est l'arrière-pays de l'écrivain" écrivait Abdulrazak Gurnah dans une tribune du quotidien britannique The Guardian en 2004.

Il y expliquait être "tombé" dans l'écriture, sans l'avoir prévu, à l'âge de 21 ans, quelques années après son installation en Angleterre.

"J'ai commencé à écrire avec désinvolture, dans une certaine angoisse, sans aucune idée de plan mais pressé par le désir d'en dire plus", expliquait-il.

Au coeur de son oeuvre, les thèmes de l'immigration et de la colonisation, et la façon dont ils façonnent l'identité.

Lors de sa première interview à la Fondation Nobel, le lauréat a appelé l'Europe à changer de point de vue sur les réfugiés d'Afrique et réaliser "qu'ils ont quelque chose à donner". "Ils ne viennent pas les mains vides", a affirmé l'écrivain, soulignant qu'il s'agissait "de gens talentueux et pleins d'énergie".

"Je suis encore en train de réaliser que l'académie ait choisi de mettre en avant ces thèmes qui sont présents tout au long de mon travail, c'est important de les aborder et d'en parler", a-t-il aussi déclaré à l'agence britannique PA, en se disant "très fier" de son prix.

- "Oeuvres mélancoliques" -

Né en 1948 à Zanzibar - un archipel situé au large des côtes de l'Afrique de l'Est et qui fait aujourd'hui partie de la Tanzanie-, Abdulrazak Gurnah s'est réfugié en Angleterre à la fin des années 60, quelques années après l'indépendance à un moment où la communauté arabe était persécutée. Il n'a pu retourner à Zanzibar qu'en 1984.

Depuis 1987, il a publié dix romans dont trois ont été traduits en français ("Paradis", "Près de la Mer" et "Adieu Zanzibar") ainsi que des nouvelles. Il écrit en anglais même si sa première langue d'origine est le swahili.

Ses trois premiers romans, "Memory of Departure" (1987), "Pilgrims Way" (1988) et "Dottie" (1990), évoquent l'expérience des immigrants dans la société britannique contemporaine.

Il s'est fait particulièrement remarquer avec son quatrième roman, "Paradis", qui se déroule en Afrique de l'Est pendant la Première Guerre mondiale. Le roman avait été retenu dans la sélection du Booker Prize, prix littéraire britannique.

"Admiring Silence" (1996) raconte l'histoire d'un jeune homme qui quitte Zanzibar et émigre en Angleterre où il se marie et devient enseignant. Un retour dans son pays natal 20 ans plus tard trouble profondément son rapport à lui-même et à son mariage.

"Enracinés dans l'histoire coloniale de l'Orient africain, bruissants de légendes swahilies, servis par une langue ensorceleuse, les récits de Gurnah naviguent entre le conte initiatique, l'exploration des douleurs de l'exil, l'introspection autobiographique et la méditation sur la condition humaine", écrivait en 2010 Abdourahman A. Waberi dans le Monde diplomatique.

Gurnah "nous offre des œuvres mélancoliques, désenchantées et superbement incarnées", ajoutait-il, dans cette critique du livre "Desertion", publié en France sous le nom "Adieu Zanzibar".

Son roman le plus récent, "Afterlives" a été publié en 2020 et se penche sur la colonisation allemande en Afrique.

Le romancier vit à Brighton, dans le sud-est de l'Angleterre et a enseigné la littérature à l'Université du Kent jusqu'à sa récente retraite.