La météo du week-end: oh le soleil!

Ce vendredi, la matinée sera fraîche et les brumes et brouillards matinaux, principalement présents au nord du sillon Sambre-et-Meuse, se lèveront progressivement au profit d'un ciel assez ensoleillé. L'après-midi sera plus douce avec des maxima de 13 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 17 degrés en plaine et localement 18 degrés sur le nord-est. Le vent sera faible à modéré l'après-midi, d'est à nord-est. La nuit prochaine, le ciel sera généralement dégagé avec un risque de brume, voire un banc de brouillard, principalement sur les régions de plaine. Les minima descendront entre localement -1 degré dans certaines vallées de l'Ardenne et 8 ou 9 degrés en Flandre. Le vent sera faible d'est à nord-est.

Samedi, un anticyclone centré sur l'ouest de la Russie maintiendra une atmosphère stable sur nos régions. La matinée débutera avec un temps assez frais et de la brume ou, par endroits, des bancs de brouillard (notamment dans le fond des vallées et en plaine). Ensuite, nous bénéficierons d'un beau temps d'arrière-saison avec des maxima de 13 ou 14 degrés en Hautes-Fagnes à 17 ou 18 degrés en plaine. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur est à nord-est.

Dimanche matin, du brouillard et des nuages bas assez nombreux seront possibles sur l'ouest du pays. Après la dissipation de ceux-ci, le temps sera encore assez lumineux avec des voiles d'altitude. L'après-midi, des champs nuageux plus denses, associés aux résidus d'une faible perturbation, aborderont notre territoire par la côte; ils laisseront échapper quelques faibles précipitations durant la nuit. Les maxima seront compris entre 13 ou 14 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 16 ou éventuellement 17 degrés en plaine. Le vent sera généralement faible de direction variable ou de secteur nord-ouest.