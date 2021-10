Mort de Gabby Petito: la Mustang du fugitif Brian Laundrie récupérée mystérieusement par ses parents

La chasse à l'homme se poursuit aux Etats-Unis pour retrouver Brian Laundrie. Ce jeune Américain de 23 ans effectuait un road-trip avec sa petite amie Gabby Petito, influenceuse, quand la disparition de la jeune femme a été signalée par sa famille. Alors que les proches de Gabby Petito s'inquiétaient de ne plus avoir de nouvelles d'elle, son fiancé était, lui, rentré chez ses parents... avant de se volatiliser dans la nature.

Le corps de Gabrielle Petito a été retrouvé le 19 septembre dans une forêt de l'état du Wyoming. Depuis, le FBI et le chasseur de primes le plus célèbre des Etats-Unis se sont lancés dans une course effrénée pour retrouver l'individu et les Américains se passionnent pour ce fait divers.

Les parents de Brian Laundrie coopèrent

Les parents du jeune homme, principale personne d'intérêt dans l'enquête de la mort de Gabby, se font très discrets depuis la disparition de leur fils Brian Laundrie. Des journalistes se tiennent en permanence devant leur résidence.

Les parents de Gabby Petito implorent les Laundrie de révéler tout ce qu'ils savent à la police sur le décès de leur fille.

Le père du fugitif a été aperçu hier en train de coopérer aux recherches pour retrouver son fils aux côtés des équipes du FBI déployées dans une réserve naturelle de la Floride.

Une surveillance policière de Brian Laundrie avait été mise en place

Selon le porte-parole de la police, Josh Taylor qui s'est exprimé sur CNN, Brian Laundrie avait été placé sous surveillance policière juste avant sa disparition, même si la police n'avait pas pu s'entretenir avec lui.

Lorsque la police s'est rendue au domicile de North Port le 11 septembre, Brian Laundrie n'était pas là et elle n'a pas eu l'occasion de lui parler, a déclaré Josh Taylor à CNN.

Brian Laundrie n'a pas été inculpé pour la mort de Gabby Petito mais fait l'objet d'un mandat d'arrêt fédéral pour utilisation non autorisée de la carte de débit de cette personne dans les jours qui ont suivi la dernière conversation de Petito avec sa famille.

Les téléphones des influenceurs sont introuvables

Les autorités n'ont pas le téléphone que Laundrie avait avec lui lors du voyage du couple, ni celui de Petito. Aucun des deux téléphones ne se trouvait dans la camionnette de Petito, que Laundrie a ramenée en Floride, a déclaré Taylor à CNN.

Ces derniers jours, les enquêteurs ont découvert de nouveaux détails sur les déplacements de Brian Laundrie avant de disparaître.

La voiture du fugitif récupérée par les parents

Sa voiture, une Ford Mustang, a été abandonnée à l'extérieur du parc environnemental de Myakkahatchee Creek le 14 septembre. Une présence remarquée par la police qui lui avait donné une amende. Ce parc sert d'entrée à la réserve Carlton où ont lieu en ce moment les recherches.

Inquiet de ne pas avoir de nouvelles de son fils, Chris Laundrie, le père de Brian est allé chercher son fils dans la nuit du 13 septembre alors qu'il n'était pas revenu du parc, a déclaré l'avocat de la famille Steven Bertolino à CNN mercredi.

Le lendemain de cette nuit de recherche, les parents de Brian sont retournés dans la région pour continuer leurs recherches et ont vu la citation sur la voiture, a déclaré Bertolino. Les parents sont revenus à nouveau le lendemain, 15 septembre, pour récupérer le véhicule.