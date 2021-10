Retour des mariages en 2022: le secteur va avoir énormément de boulot: "On aura presque trois années à gérer"

Après deux années compliquées, l’année 2022 signe enfin le retour des mariages. Le secteur s'attend au rush l'année prochaine. Les prestataires auront énormément de boulot à gérer.

Habituellement la Fédération Belge des Prestataires de Mariage dénombre plus de 40.000 célébrations par an. Mais en 2020, ce nombre s’élevait à peine à 2.000 mariages. Et a priori, cette année, on en compte 15.000… Il y aura donc beaucoup de reports pour 2022. Année qui signe officiellement le retour des mariages après deux années compliquées.

Avec tous ces reports, le secteur s’attend au rush l’année prochaine. Les professionnels vont devoir gérer énormément de choses… A commencer par les magasins de robes de mariée. "2022, ça va être terrible parce qu’on a nos nouvelles clientes 2022, nos clientes 2021 qui vont revenir avec leurs robes mais aussi les clientes de 2020", souligne Charline Veurbeken, créatrice de robes de mariée à Waterloo.

Mais un petit imprévu supplémentaire s’est ajouté au programme, créant un stress de plus pour les prestataires. "Il faut savoir qu’il y a eu une petit babyboom entre temps. Nos clientes ont eu des bébés et elles vont revenir avec la robe où il y a un petit souci, parce que tout le monde n’a pas gardé sa taille. Mais ce n’est pas grave mais comme on a notre atelier, on peut changer tout ça. Mais les clientes ont le stress. Le nombre de clientes qui me téléphonent et qui demandent si ça va aller, si elles vont encore rentrer dans ma robe, si elles doivent changer… Non, non, non. Mais c’est vrai que nous, on a un petit stress parce qu’on aura presque trois années à gérer", ajoute Charline Veurbeken.